"Привёз дырку от бублика": Медведчук оценил вылазку Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский безрезультативно съездил в США. Такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Зеленский приехал из США с дыркой от бублика не столько потому, что ему в чем-то отказали, а потому, что не смогли бы дать то, что он просит", - сказал он.

По мнению Медведчука, Зеленский стремится сильнее вовлечь США в конфликт и обеспечить себе продолжение финансовой поддержки. Тем не менее, в Вашингтоне не намерены влезать в войну по-крупному.

"Трамп точно сейчас не полезет в войну с Россией, Китаем и Индией, если он, конечно, не начнёт употреблять то, что употребляет Зеленский со своими европейскими дружками", - заметил лидер движения "Другая Украина".

Ранее Зеленский посетил США, где встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер сначала согласился дать Украине Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Но позднее заявил, что "не уверен в своем решении".