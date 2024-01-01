Галустян впервые сделал заявление о новой жене: "Лилия приезжала ко мне домой по работе. С Викой они не были подругами"

Михаил Галустян в прошлом году развелся с женой Викторией, в браке с которой прожил 18 лет. Супруги воспитывали двоих дочерей, девочкам сейчас 15 и 14 лет. Причину развода ни юморист, ни его жена не называли. Михаил лишь заявил, что "иногда жизнь меняет свои сценарии".

Что имел ввиду Галустян стало понятно, когда он начал выходить в свет с 35-летней визажисткой Лилией Киосей. Оказывается, юморист тайно женился на коллеге по съемочной площадке. Скрытность Галустяна породила множество слухов. Поговаривали, что новая избранница юмориста разрушила его союз с Викторией.

Михаил поначалу не реагировал на пересуды. Но в итоге не выдержал и записал видеообращение, в котором раскрыл и детали развода, и подробности романа с Лилией.

"Друзья, я редко пишу о личном, но вижу, как СМИ и некоторые комментаторы склеивают из кусочков моей жизни сенсацию. Так вот, давайте по фактам. Я развелся в 2024 году, а новая жена появилась спустя два года — в 2026-м", — сообщил Галустян.

Юморист не отрицает, что и он, и его первая жена общались с Киосей несколько лет. "Да, мы были знакомы до этого. Она пару раз приезжала ко мне домой по работе. Это были рабочие визиты, и никаких отношений. Мы не созванивались и не дружили. И с моей бывшей женой они не были подругами", — отметил артист.

Галустян уверяет, что уже после развода снова встретил визажистку, и именно тогда между ними вспыхнули чувства. "Поймите, браки рушатся внутри, а не из-за третьего лица. По поводу детей: я люблю своих дочерей и остаюсь их отцом каждую минуту. Всем мира и ясности", — заключил Михаил.

Отметим, что о новой жене Галустяна известно немного: она родилась в простой семье в Архангельской области, в городе Коряжма. Старший брат Лилии Дмитрий — священник, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном.

Киося пережила развод. Ее первым мужем был артист мюзикла "Шахматы" Андрей Федоров. Уже несколько лет девушка работает визажистом на известных телешоу и знакома со многими знаменитостями.

Галустян и Киося, по словам приятелей юмориста, впервые встретились три года назад в Китае. Она была его визажистом на съемках шоу "Сокровища императора". "Миша сразу влюбился, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет Лилю "самой большой любовью своей жизни"", — признались друзья артиста.