Мобильный трафик MAX станет бесплатным с августа

Мессенджер MAX договорился с операторами большой четверки о бесплатном мобильном трафике с 1 августа.

Соответствующие соглашения подписаны с МТС, "Мегафоном", "Билайном" и Т2, сообщили в пресс-службе мессенджера. MAX не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Благодаря этому у пользователей сохранится возможность быть на связи, даже если гигабайты закончились.

"Десяткам миллионов пользователей MAX не придется переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент", - сообщил генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров.

Ранее стало известно, что в MAX появилась функция историй. Создать ее можно в разделе "Чаты", нажав на значок "+" рядом с фотографией профиля.