Раскрыт коварный план Меган Маркл и принца Гарри: превратят жизнь детей Кейт Миддлтон в настоящий кошмар

Раскрыт коварный план Меган Маркл и принца Гарри против британской монархии. Герцог и герцогиня Сассекские задумали подорвать позиции Уильяма и Кейт Миддлтон, после того, как принц Уэльский станет королем.

Королевский биограф Марк Долан заявил в подкасте The Royalist, что Сассекские, которые живут сейчас в Калифорнии вместе со своими детьми, намерены сделать правление Уильяма крайне тяжёлым.

"Меган и Гарри превратят жизнь короля Уильяма и королевы Кэтрин в настоящий кошмар. Супруги с удовольствием проводили бы в Великобритании до половины года, создав здесь свой альтернативный двор, и всё это продолжится уже в следующем поколении", — уверен эксперт.

Долан отметил, что действовать супруги будут не одни. "Арчи и Лили, когда станут подростками и позднее, как я предполагаю, тоже превратят жизнь Джорджа, Шарлотты и Луи в настоящий кошмар", — предупредил Марк Уильяма и Кейт.

Напомним, что шесть лет назад принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, и покинули Британию. Супруги поселились в Калифорнии. Они воспитывают двоих детей — Арчи и Лилибет. Дочь и сын Сассекских растут вдали от родственников Гарри, они не общаются со своими кузенами и лишь пару раз видели дедушку Карла III.