ЦИК выделит допсредства региональным избирательным комиссиям на выборы

Центризбирком России выделит дополнительные средства региональным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

Соответствующее решение приняли сегодня на заседании ЦИК. Также, члены комиссии утвердили списки уполномоченных финансовых представителей в субъектах Федерации от партии "Справедливая Россия".

Еще один вопрос в повестке дня касался рассмотрения жалобы избирательного объединения "Яблоко" на решение Санкт-Петербургского избиркома, который отказал в регистрации списка кандидатов для участия в выборах местного Заксобрания. ЦИК признал действия законными. Как объяснил зампред комиссии, причина в неграмотно составленных документах, поданных партией.

"Мы, в Центральной избирательной комиссии, в избирательных комиссиях субъектов очень внимательно относимся ко всем партиям, представляемым документам. И к "Яблоку" мы относились крайне объективно", - отметил Николай Булаев.