Автомобиль каршеринга вылетел в Москву-реку

Несколько часов ушло сегодня утром у экстренных служб, чтобы вытащить из Москвы-реки автомобиль каршеринга. На Филёвской набережной водитель развил скорость больше 120 километров в час. И не вписался в поворот.

Информации о пострадавших нет. Видно, что сработали подушки безопасности. Сам же автомобиль сильно повреждён. И, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Как сообщили нам в компании каршеринга, водитель арендовал машину под своим аккаунтом. По предварительной информации, был трезв. Машину и отлетевшие от нее запчасти подняли с помощью специального механизма. Искорёженный автомобиль увёз эвакуатор.