Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство новой школы на Волоколамском шоссе. Здание войдет в состав Курчатовской школы.

Здесь предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты для основного и дополнительного образования, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, IT полигон, а также универсальные трансформируемые спортивные залы.

Будет обустроена и пришкольная территория. В частности, появятся площадки для игр, занятий спортом и проведения различных мероприятий. Будет и удобная зона для школьного автобуса.