В Москве началась подготовка подвижного состава для Рублево-Архангельской линии метро

В Москве началась подготовка подвижного состава для новой Рублёво-Архангельской линии метро. Она откроется уже очень скоро. Пассажиров будут перевозить современные поезда новой модели "Москва 2026". А кому доверят управлять такими составами?

Фаина за 4 месяца работы машинистом перевезла по БКЛ миллионы пассажиров, не раз сталкивалась с нештатными ситуациями и со всеми справилась. Однако теперь ей снова приходится учиться. Девушке доверили стать одной из первых, кто повезёт людей по новой Рублёво – Архангельской линии метро. Но для этого надо будет пересесть с состава "Москва 2024" на новый "Москва 2026".

"Сами по себе эти два состава - они особо для машиниста не отличаются ничем практически. Добавлены некоторые удобства для машиниста, вроде бы как для кружки подогрев, там зарядное устройство есть, а во всем остальном управление абсолютно идентичное. Для пассажиров мы изменения видим", - рассказала Фаина Миронова, машинист электропоезда.

Она уже с лёгкостью управляется с новой приборной панелью. Инструкторы, которые проводят подготовку машинистов для работы на Рублёво – Архангельской линии, отмечают - молодые люди сегодня быстрее осваивают учебную программу, нежели опытные специалисты, но управляющие ещё номерными вагонами.

Во время подготовки отрабатывается каждая нештатная ситуация. Выйдя на линию, ошибаться уже будет нельзя. Поэтому сначала аудитория, затем тренажёры, и только после этого — реальные поездки рядом с инструктором. Он не учит заново водить поезд. Он учит понимать новую "машину".

"На Рублево-Архангельской линии запланировано двенадцать составов "Москва 2026 ". Обучение проходит на базе депо "Солнцево". Подготавливаем 97 машинистов. Корпоративный университет транспортного комплекса для нас подготавливает кандидатов. Они уже плюс-минус понимают состав. Остаётся только обучить режиму ведения на данном участке", - рассказал Александр Марков, заместитель начальника по эксплуатации электродепо "Новорижское".

Однако для новой линии подготовить надо не только машинистов, но и инфраструктуру. Несмотря на то, что она новая, пути и вагоны проходят обязательную обкатку – это минимум 300 километров для каждой колёсной пары.

"Для начала проехал габаритный вагон, который проверил габариты и зазоры, которые будут между составом и тоннелем. После этого проверил тоннели и инфраструктуру диагностический комплекс СМДК", - сообщил Антон Богачев, пресс-секретарь московского метрополитена.

Для пассажиров разница будет почти незаметной. Новый поезд приедет чуть тише, плавнее откроет двери, мягче тронется в путь. А вот для машиниста изменений десятки. И каждое из них должно стать привычкой ещё до того, как первый состав выйдет на новую линию.