Визитная карточка Москвы: "Лужникам" - 70 лет

От Олимпиады - до Чемпионата мира: "Лужникам" - 70 лет! Теперь это не просто легендарный спорткомплекс, а современная территория, где можно не только заниматься спортом, но и провести досуг интересно и активно. Развитие арены продолжается. По словам Сергея Собянина, в ближайших планах - создать новые прогулочные аллеи и беговой маршрут, расширить функционал спортивного пространства "Под мостом", благоустроить Лужнецкую набережную, обустроить тематические зоны и многое другое.

Визитная карточка Москвы, которая не тускнеет со временем. По узнаваемости "Лужники" уступают, пожалуй, только Красной площади. Стадион пережил несколько реконструкций, но снаружи остался прежним. Возвели арену в 1956 году. Проект архитекторы и инженеры создали всего за три месяца, а воплотить в жизнь задуманное удалось за рекордные 450 дней.

На территории в 180 гектаров были расположены футбольный стадион с легкоатлетическими дорожками, Дворец спорта, бассейн, Малая спортивная арена и главный стадион.

Стройка на юго-западе Москвы была делом государственной важности. Рабочие трудились без выходных, в три смены. Материалы везли во всего Советского Союза. Цемент и гвозди, например, из Ленинграда, а мебель из Прибалтики. Успели в срок, нареканий не было.

"Самое первое событие - это, конечно, 31 июля 1956 года. Матч - открытие, сборная Китайской Народной Республики и Советского Союза. Мы в том матче победили, 1:0, но в газетах везде писали 1:1, нельзя было обидеть никого", - рассказал Александр Колядёнков, заместитель руководителя экскурсионного центра "Лужники".

Масштабную трансформацию "Лужники" претерпели к Олимпиаде-80. Большая спортивная арена стала главным символом спортивных соревнований. Именно здесь состоялись грандиозные церемонии открытия и закрытия Игр с улетающим в небо Олимпийским Мишкой. Тысячи зрителей на стадионе и миллионы у экранов телевизоров не могли сдержать слез.

Стадион не только спортивная площадка. Здесь давали концерты мировые звёзды. Например, Майкл Джексон, Мадонна, группа "Металлика". В "Лужниках" в 1990-м году отыграл свой последний концерт Виктор Цой.

Вторая реконструкция была приурочена к 850-летию Москвы и столетию отечественного футбола. Именно в 97-м году стадион получил крышу. Последняя, третья, и самая масштабная реконструкция была перед чемпионатом мира по футболу. Многие специалисты тогда считали, что проще снести главный стадион и построить новый. Однако мэр Москвы Сергей Собянин принял решение сохранить исторический облик арены. Все, что было внутри, разобрали. Новую чашу стадиона удалось вписать в старые стены под другим углом и с любого места поле стало хорошо видно. Продумано было все, вплоть до цвета кресел.

"Красный, кирпичный цвет ассоциация с Кремлем, бордовый цвет - цвет формы нашей сборной в 2014 году, и третье - это россыпь из светлых оттенков. Это эффект заполняемости. Чтобы всегда на телекартинке казалось, что людей сидит больше", - пояснил Александр Колядёнков.

Но "Лужники" - это не только главная арена, а огромный спорткомплекс. Сейчас идет его масштабное благоустройство. Этой зимой появился новый мультимедийный каток. Когда потеплело, его сменил фонтан и большая зона отдыха. По всей территории уже есть и появляются всё новые спортивные и детские площадки, удобные дорожки для велосипедистов и бегунов. Всё это утопает в зелени, поэтому многие приезжают сюда просто погулять. Да и развлечений здесь множество. И сила притяжения у "Лужников" огромна, даже сейчас, когда идут работы по благоустройству.

За 7 десятилетий "Лужники" стали местом, без которого представить Москву невозможно. И олимпийский комплекс, не забывая историю и традиции, продолжает развиваться вместе с мегаполисом.