В Москве ограничат движение транспорта в связи с двумя велогонками

В ближайшие выходные в столице пройдут сразу две велогонки: Вечернее Садовое кольцо и Московский ночной велофестиваль. В связи с этим в городе ожидаются ограничения движения транспорта, в том числе полностью перекроют Садовое кольцо.

Произойдет это с 3 часов дня 1 августа и до глубокой ночи воскресенья. А сегодня частично уже начали перекрывать проезд Девичьего поля. С полуночи закроют Зубовскую и Большую Пироговскую улицы. Также нельзя будет подъехать сразу к нескольким торговым центрам в районе Садового кольца, Парку Горького, Музеону, Театру Образцова, концертному залу Чайковского, а также к НИИ Склифосовского, Курскому и Павелецкому вокзалам.