Новый главком ВСУ вступил в прямой конфликт со штурмовыми полками

Прямой конфликт назревает между новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и крупнейшими штурмовыми полками украинской армии. Главком приказал остановить пополнение бойцами так называемых "полков Сырского".

Источники в четырех штурмовых полках утверждают, что с 26 июля им запретили брать людей из батальонов резерва, других частей и мобилизованных ТЦК. Ранее 425-й полк "Скала" и 225-й имели право на постоянное пополнение и расширение, лучшее обеспечение и большую автономию. При этом оба подразделения стали героями резонансных расследований об издевательствах над солдатами, напоминает "Страна.ua".

По данным издания, полк "Скала" должен был насчитывать 3–4 тысячи человек личного состава, но был расширен до 10 тысяч военнослужащих. Теперь же "полки Сырского" переживают, что Драпатый их вовсе расформирует.