Путину рассказали о квантовых сетях РЖД

Сеть квантовых коммуникаций, которую развивает компания "Российские железные дороги", должна стать не только полезной для всей страны, но и прибыльной. Президент России Владимир Путин высказал такое пожелание на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Белозеров в своем докладе рассказал главе государства о развитии сетей, которое было начато по поручению российского лидера. Путин, выслушав руководителя РЖД, отметил, что работа по квантовым технологиям очень важна.

Путин ранее отмечал важность развития квантовых коммуникаций. Глава государства подчеркивал необходимость для России войти в число мировых лидеров в этой сфере. Новейшие технологии позволяют повысить скорость передачи данных, передает ТАСС.