17-летнего Рому застрелили, его сестру Диану забили: подробности убийства россиян в Таиланде

В Таиланде 26 июля пропали двое россиян. Брат с сестрой утром уехали из дома на одном мотоцикле, после этого их никто не видел. Инцидент произошел на популярном курорте Паттайя.

31 июля стало известно, что 22-летнюю Диану и ее 17-летнего брата Романа убили. По подозрению в расправе над россиянами задержаны двое местных жителей, известных под прозвищами Понг и Тонг. Во время допроса подозреваемые заявили, что хотели отобрать у Романа и Дианы мотоцикл. Однако мальчик попытался оказать сопротивление преступникам, один из напавших достал пистолет и застрелил ребенка. После этого тайцы набросились на Диану и забили ее до смерти.

От тел убийцы избавились, закопав их в районе горы Као Чи Чан в провинции Чонбури. Сейчас криминалисты работают на месте, которое указали преступники. Идет поиск тел россиян. В полиции отметили, что признательные показания еще необходимо проверить, поэтому все описанные подозреваемыми обстоятельства пока считаются предварительной версией.

Главную улику в расследовании — мотоцикл, из-за которого и были убиты россияне, уже нашли. Преступники разобрали его на части и зарыли на территории старого кладбища в районе Хуай-Яй. Примечательно, что злоумышленники разрезали регистрационный номер, вероятно, пытаясь скрыть происхождение байка.

Семья Дианы и Романа переехала из Тюмени в Таиланд несколько лет назад. Все время поисков мать пропавших россиян просила распространять информацию о детях в соцсетях и надеялась вернуть их домой живыми.