На "РЖД - Арене" стартовали матчи суперфинала турнира "Локобол"

Лучшие детские футбольные команды страны собрались в эти дни в Москве. Сегодня на столичной "РЖД - Арене" стартовали матчи суперфинала Всероссийского турнира "Локобол".

Масштабные соревнования проходят уже в 20-й раз. Нынешнее мероприятие посвятили Году единства народов России. Участвуют юные спортсмены в возрасте до 12 лет - в том числе команды девочек.

География гостей - от Калининграда, до Хабаровска. Игры пройдут в 6 группах. Сильнейших определят по итогам круговых матчей. Ну а награждение победителей пройдет в это воскресенье.