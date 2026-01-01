Власти Испании заявили о нападении на страну из-за кризиса в Сеуте

Нападение и нарушение территориального суверенитета – так назвали власти Испании миграционный кризис в автономном городе Сеута. С заявлением выступил премьер-министр страны Педро Санчес.

Как передает The Guardian, Санчес назвал происходящее в городе прискорбным и заслуживающим самого решительного осуждения. Он подчеркнул, что испанское правительство будет использовать все доступные государству механизмы и ресурсы для урегулирования ситуации.

Тем временем соседи Испании не скрывают своей обеспокоенности миграционным кризисом. Франция решила усилить контроль на границе из-за опасений, что мигранты смогут беспрепятственно перемещаться по всей территории Шенгенской зоны. А руководство Финляндии и вовсе призвало лидеров ЕС исключить Испанию из числа стран шенгенского соглашения.

Тысячи мигрантов 30 июля прорвались через испанскую границу в автономном городе Сеута на севере Африки. Люди добирались по суше и по морю, как минимум 18 человек при этом погибли. В ЕС заявили, что Мадрид не справился с защитой границ Шенгена.