Олеся Железняк показала, какой выросла ее единственная красивая дочь

У звезды сериала "Сваты" Олеси Железняк в единственном и прочном браке с актером Спартаком Сумченко четверо детей, младшему из которых 13 лет. Двое ребят учатся в школе, старший — 23-летний Савелий окончил Щукинское училище, а единственная дочь — 19-летняя Агафья еще студентка, она тоже мечтает стать актрисой.

Железняк не любит рассказывать о личной жизни. Актриса редко показывает детей, но на днях она сделала исключение и приятно порадовала поклонников. На летних каникулах Олеся с дочкой улетели на море.

Звезда "Сватов" в своем блоге опубликовала редкое фото с наследницей. На снимке актриса позирует вместе с Агафьей на фоне моря.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники Железняк пришли в восторг от снимка, многие отметили, что дочь Олеси выросла настоящей красавицей. "Агафья уже такая взрослая!"; "Какая красотка у вас выросла!"; "Прекрасный, теплый, семейный снимок"; "Неземной красоту ребенок получился!"; "Приятно посмотреть на такую прекрасную семью!" — пишут в комментариях поклонники актрисы.