Российским армрестлерам вернули гимн и флаг

Российские спортсмены-армрестлеры смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Членство Федерации армрестлинга России во Всемирной федерации (WAF) полностью восстановлено, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

Министр поздравил Федерацию армрестлинга России со снятием всех ограничений на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в международных соревнованиях. Дегтярев отметил, что особенно приятно получить такую новость в преддверии Всемирного чемпионата по армрестлингу. Российские атлеты выступят под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

Глава Минспорта напомнил, что решение международной федерации последовало за рекомендациями исполкома МОК от 7 июля. Это еще одно подтверждение общего курса на полноценное возвращение российских спортсменов в мировой спорт.