Североатлантический альянс не сумел запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных требований Украины).

В рамках указанного механизма страны НАТО закупают вооружения и боевую технику для нужд Украины у Соединенных Штатов. Внедрить такую схему пришлось после отказа Вашингтона бесплатно снабжать киевский режим оружием.

Как отмечает РИА Новости, к концу марта 21 член НАТО внес в указанную программу 4,15 миллиарда долларов. США на тот момент не приняли никаких финансовых обязательств и не задействовали возможность поставок оружия Украине со складов Пентагона на 4,96 миллиарда долларов.

Ранее генеральный секретарь Марк Рютте подчеркивал, что Украине необходим постоянный поток оружия и военной техники из Соединенных Штатов, иначе стране не выжить. В мае политик рассказал про вклад в PURL со стороны Норвегии и Канады на общую сумму 500 миллионов долларов.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский тем временем жалуется на то, что Украину не принимают в НАТО. Утративший легитимность украинский президент заявил, что "мы очень сильно хотим быть" членом этого военно-политического блока.