Москвичей предостерегли от употребления воды из родников

Вода в родниках на территории Москвы не всегда соответствует гигиеническим нормативам, поэтому ее нельзя использовать для питьевых целей. С таким предупреждением выступило в пятницу, 31 июля, столичное управление Роспотребнадзора.

Как подчеркивает ведомство на своем официальном сайте, пить можно воду лишь из водоемов, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного использования. Такой документ выдают строго на основании лабораторных исследований.

Наряду с этим родник должен быть снабжен каптажом — это защитное сооружение для защиты источника воды от загрязнения. На расстоянии минимум 20 метров от родника запрещается мойка автомобилей, стирка и полоскание белья.

Ни один родник в Москве не получал от столичного управления Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическое заключение для использования воды в питьевых и хозяйственно-бытовых целях, хотя в столице немало родников, пользующихся популярностью среди населения. Питье воды их таких источников грозит гепатитом А, лептоспирозом, острыми кишечными инфекциями.

В апреле массовое отравление было зарегистрировано в Муроме. Более чем у сотни жителей выявили острую кишечную инфекцию, половина пострадавших оказалась в больницах. Роспотребнадзор предположил, что источником заражения стала вода, в том числе — из местных родников. Следователи возбудили уголовное дело.

В Дагестане силовики задержали директора водоканала Карабудахкентского района в рамках расследования уголовного дела о снабжении жителей питьевой водой ненадлежащего качества. Из-за этого несколько десятков потребителей заразились острой кишечной инфекцией.