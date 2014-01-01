Медведев назвал инициаторов антироссийских санкций

Инициаторов антироссийских санкций назвал Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.

Медведев напомнил, что целый ряд незаконных мер используют против России с 2014 года. В числе этих мер - блокировка и изъятие активов, секторальные запреты, экспортные ограничения. Главные инициаторы такой политики – Евросоюз, США, Япония, Канада, Австралия. Страны коллективного Запада цинично нарушают законные интересы Российского бизнеса.

Зампред Совбеза подчеркнул: Россия в противостоянии западным санкциям должна вести активную оборону, а не сидеть в окопе. Следует последовательно добиваться защиты российских предпринимателей за рубежом – это вопрос обеспечения экономического суверенитета и безопасности государства.