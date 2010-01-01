Бывший муж увез из России детей Нади Михалковой

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили поженились в 2010 году, родили двоих детей — дочь Нину и сына Ивана, а уже через семь лет официально развелись. Артисты не скандалили и смогли сохранить нормальные отношения.

Благодаря этому грузинский режиссер регулярно видится с детьми. Михалкова разрешает Гигинеишвили увозить сына и дочь из России на каникулы, а он и рад провести время с наследниками. При чем Резо иногда берет в поездки и детей от других своих браков. Режиссер был трижды женат.

Вот и в этот раз он покинул Россию вместе со всеми своими наследниками — Ниной, Иваном и их старшей сестрой Марией, которую родила певица Анастасия Кочеткова. Семейство отправилось в Испанию.

Многодетный отец с удовольствием делится фотографиями с отдыха. Судя по снимкам все дети режиссера тепло общаются не только с ним, но и друг с другом. Так на одном из кадров Мария позирует вместе с младшей сестрой Ниной в обнимку. Очевидно, что летние каникулы дети Гигинеишвили проводят очень весело.

Поклонники Резо в комментариях к снимкам отметили, что девочки похожи на папу, а Иван — на маму. "Мальчик, конечно, на Михалковых похож, но грузинская кровь все равно свое возьмет"; "Папины дочки"; "Какая разница, кто и на кого похож, главное — все счастливы"; "Все четверо красавцы!"; "Видно, что дети дружны между собой, и это заслуга отца", — обсуждают пользователи Сети.

Напомним, что Надежда Михалкова была второй женой Резо Гигинеишвили. Первой супругой режиссера была певица Анастасия Кочеткова. В 2009 году этот брак распался. Третьей супругой Резо была Надежда Оболенцева, но этот союз просуществовал меньше года.