Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в пятницу, 31 июля, по пассажирскому автобусу, который следовал из Краснодара в Донецк. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Амвросиевского муниципального округа Борис Будко.

Украинский дрон атаковал автобус в 4:45 на территории Кутейниково (ДНР). Региональное Министерство здравоохранение рассказало о восьми раненых, причем один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила про многочисленные случаи, когда украинские операторы БПЛА отчетливо видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с армией России. Командиры ВСУ, которые отдают заведомо преступные приказы атаковать гражданские объекты, осознанно нарушают нормы международного гуманитарного права, подчеркивала Захарова.

Однако при молчании западных покровителей киевского режима ВСУ продолжают военные преступления. Они атаковали стихийный рынок на Светловской площади в Каховке Херсонской области. Глава муниципального округа Павел Филипчук рассказал, что боевики ВСУ нанесли удар, когда чиновник проводил встречу с местными жителями. К счастью, все остались живы.