Предпоследний уровень опасности ввели в Москве из-за жары

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности установлен в Москве из-за прогнозируемой сильной жары. Об этом рассказали в пятницу, 31 июля, в Гидрометцентре России.

Как свидетельствует прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, с 11:00 субботы, 1 августа, до 16:00 воскресенья, 2 августа, в столице ожидается сильная жара: столбики термометров могут достигать 31 градуса.

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает об опасности такой погоды в свое MAX-канале и призывает горожан избегать длительного пребывания на улице, особенно на дневном солнце, а также позаботиться о своих питомцах.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на смену циклону с северными ветрами идет с запада тропический гребень антициклона, который обеспечит высокий температурный фон и хороший прогрев воздуха.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в целом август в Москве не будет жарким, среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Дождей выпадет больше нормы на 10-20%.