"Я сказал закрыть глаза. Она так и сделала": Киркоров раскрыл подробности интима с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин* живут в браке уже 15 лет. Супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых выносила суррогатная мать. Поначалу 27-летняя разница в возрасте не смущала певицу и юмориста, но сейчас все заметнее, что между Аллой Борисовной и Максимом* целая пропасть.

Примадонна сильно сдала, даже ходит с палочкой. Галкин* же напротив, привел себя в форму, подкачал мышцы и выглядит сногсшибательно. Несоответствие внешнего вида супругов уже несколько месяцев обсуждают в соцсетях. Не смогла пройти мимо этой темы и психолог Вероника Степанова. Она решила порассуждать об интимной жизни Пугачевой и Галкина*. Психолог уверена, что Алла Борисовна и иноагент давно спят в разных кроватях. Мол, никакого интима между супруга нет, а все рассказы Примадонны — выдумка, заявила Степанова.

"Аллочка уже в 25 лет была рухлядь, которая никогда не занималась здоровым питанием, йогой, плаванием, ничем здоровым", — отметила психолог.

Однако с Вероникой Степановой готов поспорить Филипп Киркоров. Он вспомнил о временах, когда был счастлив с Аллой Пугачевой, и признался, что у них была нешуточная страсть. А если проколы в постели и случались, то уж точно не из-за внешности Примадонны. В ходе съемок шоу "Что было дальше?" исполнитель хита "Зайка моя" рассказал о ночи страсти, которую он пытался устроить возлюбленной за несколько месяцев до свадьбы. Это случилось в 1994 году, Алле Борисовне тогда было 45 лет.

Киркоров привез из заграничной поездки фосфорные звезды-наклейки, светящиеся в темноте. В России такие еще не продавались, поэтому казались диковинкой. Чтобы разнообразить постельные забавы, Филипп Бедросович обклеил звездами потолок спальни. Артист хотел, чтобы его возлюбленная удивилась.

"Усыпал небо над ложем. Я сказал: "Закрой глаза". Она так и сделала. Эта роскошная, красивая женщина поверила, дура, мне — молодому купидону. И в это время, в самый разгар эйфории, начинает вибрировать телефон! Вибрирует и вибрирует", — вспомнил поп-король.

Дело было в Новый год, поэтому Филиппу Киркорову постоянно звонили с поздравлениями. Певец не хотел отвлекаться от важного дела, но все же взял телефон. Вокалист пропустил звонок от человека, которого ни в коем случае нельзя было игнорировать. Поп-король мигом забыл о разгоряченной невесте, скучающей в постели. Киркоров оделся, попытался перезвонить, но никто ему не ответил.

Как оказалось, связаться с Филиппом Киркоровым хотел режиссер Никита Михалков. Кинематографист пытался сделать подарок певцу. Позже поп-королю пришло СМС от Никиты Сергеевича. "Куда мех везти?" — с недоумением зачитала сообщение от режиссера Пугачева.

Во время съемок фильма "Сибириада" Михалков "зарубил" настоящего медведя. Шкуру животного режиссер решил подарить Киркорову. Поп-король много лет хранил презент.

*Признан в России иноагентом