Предводитель киевского режима Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа разрешить украинским военным задействовать систему спутниковой связи Starlink в планировании и осуществлении ударов по российской территории.

Как утверждают источники The Atlantic, эта тема обсуждалась в ходе закрытой встречи в Вашингтоне, которая состоялась 28 июля. Продлилась она всего около часа и проходила за закрытыми дверями.

Собеседники издания утверждают, что Трамп не дал окончательного ответа — его решение зависит от того, поверит ли президент Соединенных Штатов в возможность приблизить таким способом завершение конфликта на Украине.

Ранее источники утверждали, что угроза отключения Украины от спутниковой сети Starlink – это один из рычагов давления на киевский режим, с помощью которых Вашингтон заставил его подписать соглашение о природных ресурсов на катастрофических для киевского режима условиях.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала на слове бизнесмена Илона Маска, когда тот раскритиковал политиков за роскошную жизнь на фоне боевых действий. Чиновница предложила бизнесмену "развить мысль и предложить отвести Starlink", чтобы "люди не умирали".