Еще несколько стран потребовали выгнать Испанию из Шенгена из-за наплыва мигрантов

Испания провалила защиту внешних границ Шенгенской зоны от вторжения мигрантов, поэтому следует подумать над исключением этой страны из соответствующего погранично-визового режима. Такое заявление сделала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Хельсинки поддерживает предложение Рима о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне резкого наплыва нелегалов в эту страну. Европейцы боятся, что огромный поток мигрантов хлынет из Испании в другие страны Европы, поэтому хотят прекратить действие режима открытых границ в рамках Шенгена.

Рантанен подчеркнула, что "страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешних границ, не могут быть участниками Шенгенской зоны".

О готовности к жестким мерам по защите собственных границ объявили и власти Швеции. Как подчеркнул премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, шведы слишком хорошо помнят миграционный кризис 2015 года и не желают его повторения. Политик потребовал от Испании выполнить свои обязательства в рамках Шенгенского соглашения, сообщает ТАСС.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне, поскольку неконтролируемая иммиграция представляет собой угрозу для всей Европы.

Тем временем испанский премьер-министр Педро Санчес назвал массовый наплыв мигрантов в Сеуту атакой и нарушением территориальной целостности Испании.

На этом фоне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала молниеносно высылать нелегалов, проникших в Сеуту. Официальный Брюссель отрядил двух еврокомиссаров для решения этой проблемы.