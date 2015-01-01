Похоронившая сына Ирина Безрукова показала его последнее фото, от которого разрывается сердце

Ирина Безрукова в 2015 году потеряла единственного сына – Андрея Ливанова. Ему было всего 25 лет.

Тело наследника актрисы обнаружили в коридоре квартиры сотрудники МЧС. Спасателей вызвали, потому что Андрей перестал отвечать на звонки. Когда замок взломали, было уже поздно. Врачи не смогли помочь сыну Безруковой. Андрей скончался в результате несчастного случая — поскользнулся в ванной и ударился виском.

В соцсетях Ирина часто вспоминает сына. Она посвящает Андрею трогательные посты, делится моментами, которые они успели провести вместе. Так, актриса опубликовала фото Андрея, созданные незадолго до его смерти. Безрукова и Ливанов вместе проводили отпуск во Вьетнаме. Парень выглядел беззаботным.

"В этой поездке мы очень много говорили на совершенно разные темы. Позже моя память снова и снова возвращалась в те дни и прокручивала наши беседы… Мы много говорили на темы религий, их многообразия, возможности реинкарнации и так далее", — вспомнила Ирина Безрукова в личном Telegram-канале.

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Андрей хотел, чтобы его мать вернула в свою жизнь любовь и радость. Он заставил Ирину пообещать, что она будет следовать его искренней просьбе. Безрукова по сей день держит слово и не впадает в уныние несмотря ни на что.

Актриса написала книгу о своей судьбе "Жить дальше". На страницах издания Ирина рассказала, как проживает свою утрату. Артистка признается, что все еще не смирилась с трагедией. Она до сих пор учится "жить эту жизнь заново".