Мишустин призвал наращивать использование российского медоборудования

Глава кабмина сегодня в Якутии в рамках традиционной ежегодной рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.

Михаил Мишустин посетил онкологический диспансер - единственное профильное учреждение в республике, которое осуществляет весь спектр помощи, в том числе высокотехнологичной. Программное обеспечение - полностью российское. Анестезиологическое и реанимационное оборудование, разработано совместно со специалистами из центра Блохина.

"Очень важно сформировать заказ от индустрии, от больниц. Конечно, когда где-то есть хороший прибор и мы привыкли, то бороться с этим сложно, особенно с самыми сильными компаниями. Но нужно. Нужно обязательно всем этим заниматься, и думать, как апробировать оборудование", - сказал Мишустин.