Убийство российских детей в Таиланде: на месте захоронения нашли пять тел

Посольство России в Таиланде надеется на всестороннее расследование и справедливое наказание виновных в убийстве брата и сестры Назимовых.

Трагедия вызвала большой резонанс. Сегодня полиция задержала подозреваемых в расправе. Фигуранты, как сообщается, во всем признались и сейчас дают показания.

22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали 26 июля. Перед исчезновением они отправили матери экстренное сообщение об опасности. Через несколько дней полицейским удалось выйти на след подозреваемых. Злоумышленники признались, что пошли на убийство из-за мотоцикла. Брата застрелили, а его сестре нанесли смертельные побои.

На месте захоронения, которое указали преступники, силовики нашли останки еще троих жертв. Их личности сейчас устанавливают. По данным местных СМИ, одно из тел принадлежит ребенку.