Пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов. На это указали в пятницу, 31 июля, в Министерстве иностранных дел России.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, лишь за минувшую неделю из-за обстрелов и ударов дронов украинских националистов в России погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены. Есть жертвы среди детей: один погибший и 13 искалеченных судеб.

Необандеровцы бьют по автобусам и машинам граждан, многоквартирным и частным жилым домам, учреждениям жизнеобеспечения и образования, продуктовым магазинам и рынкам. Дроны ВСУ разбрасывают сотни противопехотных мин "Лепесток", чтобы добиться еще большего числа жертв среди мирного населения.

Всё это происходит с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей России. Однако наша страна продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективно, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова предупреждала, что созданный Западом монстр вскоре атакует своего творца. Западные страны сотворили чудовище из Киева, который готов за деньги обслуживать любые террористические и преступные группировки — это обернется против нынешних спонсоров националистического киевского режима.

Киев тем временем просит у Запада больше оружия и другой военной помощи. Источники рассказали, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа разрешить украинским военным задействовать систему спутниковой связи Starlink в планировании и осуществлении ударов по российской территории.