Летние облака принесут новые грозы в Москву

Первые августовские выходные в Центральной России ожидаются жаркими, но не обойдется без грозы. Об этом предупредил в пятницу, 31 июля, начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам эксперта, и в субботу, и воскресенье, 1-2 августа, температура воздуха, согласно прогнозам, будет выше нормы примерно на четыре градуса. Однако, в воскресенье ожидаются грозы.

Голубев уточнил, что грозы пройдут не по всей Москве и будут краткосрочными, поскольку они не связаны с прохождением атмосферного фронта: "Это все летние облака, которые формируются днем после обеда" (цитаты по РИА Новости).

Гидрометцентр тем временем установил в Москве предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности — ожидается, что столбики термометров перевалят за 30-градусную отметку. Горожан просят избегать длительного пребывания на улице, особенно на дневном солнце, а также позаботиться о своих питомцах.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что первые августовские выходные в столичном регионе станут наилучшими за текущий летний сезон. Однако "это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета "бабьего".