Российские бойцы нанесли новые удары по портам и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказало Министерство обороны России в пятницу, 31 июля, в своем MAX-канале, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, в порту Одессы поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, а южнее порта, на переходе морем — сухогруз, который доставлял украинским националистам военные грузы.

Ранее политолог Илья Гращенков дал мрачный прогноз для украинской экономики. Эксперт отметил, что уже в течение следующих недель могут сократиться закупочные цены у украинских производителей, возникнет дефицит складских мощностей в стране, а Киев недополучит значительную часть валютной выручки.

В Европе между тем предупредили, что Россия могла бы поразить военные цели и на европейской территории с помощью своего новейшего ракетного комплекса "Орешник", однако Москва не заинтересована в эскалации.