Захарова предложила ЕС накормить и обогреть мигрантов: "Выполните свои обязательства!"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев скептически высказался о ситуации с мигрантами в Испании.

На фоне притока тысяч нелегалов из Марокко в испанскую Сеуту власти европейских стран запаниковали. Звучат требования выгнать Испанию из Шенгенской зоны, чтобы получить основание перекрыть границы с этой страной и помешать проникновению мигрантов вглубь Европы.

Однако Дмитриев написал в соцсетях, что "если бы они растянули это "мини-вторжение" из 50 тысяч мигрантов на две недели, никто бы этого и не заметил", как "бюрократы ЕС всегда поощряли постепенное и последовательное "незаметное" вторжение, подрывающее западную цивилизацию".

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал события в Испании крахом миграционной политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом, причем не только в сфере регулирования иммиграции, но и в общем самопозиционировании ЕС — в том, "какую политику он проводит в отношении тех стран, которых он объявляет партнерами".

Дипломат подчеркнул, что Россия исходит из того, что Испания найдет способ решить ситуацию с мигрантами в Сеуте на основе международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предложила Брюсселю и всем членам ЕС выполнить свои обязательства в сфере соблюдения прав человека и дать "ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века".

Как отметила чиновница, приезжих можно разместить "в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, Макрона и фон дер Ляйен)", обеспечить едой, медстраховкой и деньгами, а также гарантировать прямой телеэфир "для обеспечения прямой свободы слова" (цитаты по РИА Новости).