Собянин осмотрел завершающий этап строительства корпуса Курчатовской школы

Одна из лучших инженерных школ Москвы – Курчатовская школа – к 1 сентября получит новый корпус на Волоколамском шоссе. Это будет уникальное по архитектуре и оснащению здание. Сегодня ход работ проинспектировал мэр Сергей Собянин. В распоряжении будущих инженеров - современные лабораторные комплексы, айти полигон, медиатеки, спортивные залы.

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Стеклянный фасад, парящие этажи и открытая терраса на крыше. Здесь на берегу Москвы-реки возвели современный образовательный кластер, который уже в скором времени войдёт в состав Курчатовской школы – одной из лучших в столице.

"Курчатовская школа – одна из сильнейших инженерных школ в нашем городе. Благодаря взаимодействию с Курчатовским институтом идет обмен знаниями, технологиями, дети бывают в институте, его инженеры и научные сотрудники приезжают, преподают в школе. Это серьезное взаимодействие. Здесь можно подготовиться и дальше двигаться по научной линии", - сказал Сергей Собянин.

Пятиэтажное здание рассчитано на 815 учеников с 1 по 11 класс. Предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты и для гуманитарных и технических наук. Оборудованы инженерные и академические лабораторные комплексы, ИТ-полигон, медиатека и робокласс.

"Мне кажется, хорошо поможет подготовиться к учёбе в университете, так что очень хорошо поможет ещё развиваться. Будет большой выбор, где провести время. Так же есть место, где порисовать", - говорит Диана Храмова, ученица 10 класса Курчатовской школы.

Одной из точек притяжения станет многоуровневый атриум-амфитеатр. С помощью мобильных перегородок он сможет трансформироваться: от столовой до большого зала для лекций, собраний и театральных постановок.

Еще одной изюминкой проекта стала крыша, здесь не только оборудовали смотровую площадку с видом на Спасский затон Москвы-реки, но и создали уникальное пространство для проведения уроков под открытым небом. А в целях безопасности по всему периметру установлено панорамное остекление.

Территорию вокруг здания также обустроили. Здесь появилось футбольное поле с трибуной, беговые дорожки, площадки для прыжков в длину и ГТО.

"Мы считаем себя не просто школой, а центром притяжения района для всех его жителей. У нас есть традиционный батл между учителями и родителями по футболу, волейбольный матч между мамами и учителями школы. И это такие события, которые мы не просто делаем формально, мы создаём целый, наверное, формат городского фестиваля", - говорит Маргарита Пушина. Директор Курчатовской школы.

Своих первых учеников этот корпус Курчатовской школы примет уже в новом учебном году.