Общие потери украинской армии за время проведения Россией специальной военной операции составляют от 1 до 3 миллионов военных. Об этом рассказали в пятницу, 31 июля, в российских силовых структурах.

Как рассказал источник ТАСС, озвученные главарем киевского режима Владимиром Зеленским потери якобы составляют 50 тысяч человек. Однако "реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек". С учетом тяжелораненых показатель потерь ВСУ может достигать 3 миллионов.

На этом фоне бывший командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) "Магура" Александр Ширшин признался в расстреле отступающих украинских солдат, причем сам он обвинил командование ВСУ в бессмысленных потерях и "дебильных задачах".

Дефицит военной силы в украинской армии только усугубляется. Украинские СМИ выяснили, что штурмовые полки Сухопутных войск ВСУ получили распоряжение нового главнокомандующего Михаила Драпатого о приостановке пополнения личным составом с 26 июля.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что главная проблема ВСУ на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. По его словам, ежемесячные потери украинской армии достигают 40 тысяч человек. Ситуацию для киевского режима не спасает то, что в рамках мобилизации людей на улицах ловят, как собак.