МИД рассказал о подготовке Европы к войне с Россией: "Они даже не скрывают"

Европейские страны готовятся к войне с Россией и даже не скрывают этого. Такое заявление сделал в пятницу, 31 июля, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Дипломат высказался о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах, указав на принятый ФРГ курс на милитаризацию. В Европе "публично говорят" о подготовке к войне против России.

Однако мы видим и соответствующим образом будем корректировать наши планы — политические, военно-политические, планы военного строительства", цитирует Грушко "Интерфакс".

Ранее в МИД России указывали, что пока тараном против России служит украинская армия, неслучайно на Западе упорно замалчивают и не замечают неонацистские проявления на Украине. Посол ведомства по особым поручениям Родион Мирошник напомнил, что западные фонды десятилетиями вкладывались в поддержку украинских радикальных националистических движений.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО против нашей страны "ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них".