Российские военные назвали цели ночных ударов в Киеве

В ночь на 1 августа российские военные нанесли точечные удары по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Как сообщили в Минобороны, поражённые склады были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотников и средств РЭБ.

Приходят данные о прилётах по ТЭЦ-5, заводу "Артём", на котором производят ракеты и авиационную технику; территории предприятия "Буревестник", где делают и ремонтируют радиолокационные системы. Кроме того, поражены склады с оружием в трёх районах украинской столицы.

В Днепропетровской области горит здание "Новой почты", её ВСУ используют в своих интересах. "Герани" и "Герберы" накануне поразили два судна возле Одессы. Они доставляли военные грузы.