Ночью 1 августа над российскими регионами сбили 274 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 274 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 17 регионов и акватории двух морей - Азовского и Чёрного. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, на Кубани и в Крыму.

Ночью и утром из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Уфы, Саратова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.