Как изменится жизнь россиян с 1 августа

С этого дня в России вступают в силу сразу несколько важных нововведений. С 1 августа накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%. Это произойдёт автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Мера коснется более 130 тысяч человек.

Налоговые уведомления от ФНС теперь будут поступать в личные кабинеты граждан на портал "Госуслуги". Тем, у кого нет подтверждённой учетной записи или доступа к личному кабинету, их доставят по почте в бумажном виде.

Ещё одно нововведение касается всех автомобилистов страны. С 1 августа изменены правила ОСАГО. Водители смогут вернуть часть стоимости полиса, если откажутся от страховки до начала её действия. Кроме того, фиксированная сумма лимита при отсутствии разногласий у участников ДТП больше упоминаться не будет.