Условка и штраф в 765 миллионов: суд огласил приговор Лерчек

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконном выводе денег за рубеж.

По делу о незаконном выводе денег за рубеж Лерчек назначили штраф в размере 765 миллионов рублей, а также на три года запретили администрировать интернет-ресурсы, связанные с продвижением ее бренда.

Сама Лерчек, обращаясь к суду с последним словом перед вынесением приговора, просила не назначать ей штраф. Блогер настаивала на своей невиновности и просила не штрафовать, ссылаясь на отсутствие денег для уплаты штрафа.

Защита Лерчек в ходе прений сторон просила оправдать ее, а в случае признания виновной — освободить от наказания по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса. Тем не менее, суд счел доказанной вину блогера в выводе более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам.

За два года до этого Лерчек уже попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах. Однако Чекалиной удалось избежать судимости. Блогер заявила, что выплатила более 800 миллионов рублей в пользу государства. Довольная прекращением уголовного преследования Лерчек с гордостью называла себя амбассадором Федеральной налоговой службы. Однако выяснилось, что это была не единственная противозаконная схема Чекалиной.

При этом директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников, которого цитирует ТАСС, предполагал, что многие блогеры на фоне резонансных уголовных дел готовы отказаться от серых схем, однако им не хватает финансовой грамотности. Эксперт призвал "обучать работать с деньгами, а не сажать".