Соединенные Штаты не давали согласия на производство Украиной зенитных ракетных комплексов Patriot и не собираются передавать другой стране технологии их производства. Об этом заявил в пятницу, 31 июля, американский лидер Дональд Трамп.

Политик напомнил, что стратегически невыгодно передавать кому-либо столь важные технологии, ведь их получатели "могут в один прекрасный день начать действовать против вас".

Дональд Трамп подтвердил, что в ходе встречи в Белом доме 28 июля объяснил предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому все трудности, с которыми сопряжена потенциальная передача Patriot и Tomahawk.

Незадолго до этого президент США заявил в интервью Financial Times, что сомневается в возможности передачи Украине лицензии на производство боеприпасов для ЗРК Patriot, поскольку "это очень необычные вооружения".

Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук саркастично высказался об очередном вашингтонском вояже Зеленского. Политик отметил, что главарь киевского режима "приехал из США с дыркой от бублика не столько потому, что ему в чем-то отказали, а потому, что не смогли бы дать то, что он просит".

Россия тем временем послала недвусмысленный сигнал западным донорам киевского режима, накачивающим Украину вооружениями. Российская баллистическая ракета впервые поразила объект американской оборонной компании на Украине. Мишенью стало предприятие, которое производит беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.