Шенген — всё? Италия приостановила участие в соглашении

Власти Италии не стали дожидаться общего решения членов Шенгенского соглашения относительно способов противодействия наплыву мигрантов из Африки в Испанию.

Как сообщает La Stampa, официальный Рим решил в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по Шенгенскому соглашению — итальянское Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией.

К такой мере ранее призвала глава кабмина Италии Джорджа Мелони. Ее поддержали власти целого ряда европейских государств — они убеждены, что Испания не справилась с обязательствами в рамках Шенгена.

На этом фоне испанские власти призвали коллег из других стран уважать договоры. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "сейчас время продолжать строить сильный и единый ЕС", а не провоцировать раздоры.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила Брюсселю и всем членам Евросоюза выполнить свои обязательства в сфере соблюдения прав человека. Как заявила чиновница, европейцам следует дать "ищущим демократию в Европе гражданам Марокко всё, что западный человек отнял у Африканского континента за века", включая материальные блага и свободу слова.