Российские средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 пятницы, 31 июля, ликвидировали и перехватили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как рассказало Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Крыма, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила про многочисленные случаи, когда украинские операторы БПЛА отчетливо видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с армией России. Это заведомое и сознательное нарушение требований международного гуманитарного права.

Молчаливое потворствование со стороны Запада играет главную роль в усилении террора ВСУ против мирных людей, указывали в МИД России. Беспилотники укронацистов не только бьют по гражданским объектам и населению, но также разбрасывают сотни противопехотных мин "Лепесток", чтобы добиться еще большего числа жертв.