Татьяна Ким назвала единственную цель атаки на склады Wildberries

Единственная цель атак на склады Wildberries — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким.

По ее словам, компания уже почти две недели подвергается атакам. Только по складу в Екатеринбурге, где после удара загорелись автомобили, летели более 200 беспилотников. Ким заверила, что Wildberries с первого дня атак ежедневно усиливает линию обороны, используя в том числе инженерные решения.

Говоря о компенсациях пострадавшим, Ким сообщила, что Wildberries уже совершил выплатил почти 100 тысячам продавцов, а с правительством обсуждается механизм помощи всем пострадавшим предпринимателям. При этом она отметила, что атаки беспилотников являются "обстоятельствами непреодолимой силы". Эти потери по закону не подлежат возмещению.

Также Ким отвергла обвинения в продаже товаров военного назначения, заявив, что ассортимент маркетплейса не отличается от Amazon или Alibaba.