Чумазые и довольные: МЧС показало трогательные кадры спасения 2500 поросят из пожара

Сотрудники МЧС России спасли обитателей животноводческой фермы в Курганской области от пожара. ЧП произошло в деревне Снежная Кетовского округа.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, огонь охватил площадь около 4,5 тысячи квадратных метров. Поскольку изнутри вспыхнувшее здание было отделано пластиком, густой и едкий дым мгновенно заполнил помещения. К сожалению, 2500 поросят погибли. Однако еще 2500 малышей удалось спасти.

На кадрах оперативной съемки видно, как пожарные выносят поросят и бережно размещают вне опасной зоны. Малыши быстро пришли в себя, освоились в новых условиях и принялись щипать травку.

К ликвидации пожара были привлечены 33 человека личного состава ведомства и девять единиц техники. Через 2,5 часа пожарные сумели локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Еще через полчаса полностью ликвидировали открытое горение, сообщается на официальном сайте МЧС Курганской области.

Ведомство напоминает: в регионе сохраняется высокая пожарная опасность и действует особый противопожарный режим. В таких условиях запрещается использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, разведение костров. Это может привести к фатальным последствиям.