Москвичам рассказали, когда отступит новая волна жары

С понедельника, 3 августа, жара в столичном регионе вновь отступит. Такой прогноз озвучил в пятницу, 31 июля, начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил эксперт, в первую рабочую неделю августа столбики термометров опустятся до 20-24 градусов тепла. Легкое понижение температуры произойдет из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на три-пять градусов.

Однако резкого похолодания москвичи могут не бояться — погода станет умеренно теплой, соответствующей климатической норме начала августа, цитирует Голубева РИА Новости.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в свою очередь, рассказала в комментарии ТАСС, что в первые августовские выходные температурные рекорды побиты не будут. Хотя москвичам пообещали жару до 31-32 градусов, рекордные значения для 1 и 2 августа еще выше: 34,4 градуса, (1936 год) и 36,9 градуса (2010 год) соответственно.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что июль и август видятся Гидрометцентру в розовом свете — таким оттенком на метеорологических картах обозначают погоду, которая соответствует климатическим нормам или оказывается чуть теплее, буквально на градус.