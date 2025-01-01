Трамп напомнил, что может прийти на Украину и забрать почти всё

Соглашение с Украиной о редкоземельных металлах дает право США прийти в страну в любое время и забрать практически всё необходимое. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, беседуя с американским журналистом Стивом Грубером.

"У Украины очень богатая редкоземельными металлами земля. У нас есть подписанный контракт на редкоземельные металлы. Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически все, что захотим. Это довольно хорошая сделка", — сказал президент США.

1 мая 2025 года кабинет министров Украины опубликовал текст подписанного с Вашингтоном документа по недрам. СМИ и многие депутаты Верховной рады посчитали условия, описанные в договоре, невыгодными для Киева.