США готовятся к новым ударам по Ирану: у Тегерана есть ответ

США и Израиль готовятся нанести масштабные удары по объектам энергетики Ирана. Канал CBS сообщает - бомбардировки могут начаться уже в эти выходные.

Президент США Дональд Трамп накануне в Кэмп-Дэвиде на совещании с представителями администрации подтвердил намерения нанести удары по Исламской республике и опять говорил о победе. Израиль координирует свои решения со Штатами, но пока не говорит о возобновление боевых действий. Пентагон сейчас не называет цели для атаки, ждёт окончательного решения Трампа.

Иранское агентство "Тасним" сообщает, что на случай новых ударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива у Тегерана есть свой план ответа.