Жители Неаполя пережили сильнейшее за 40 лет землетрясение

Сильнейшее за сорок лет землетрясение произошло неподалеку от Неаполя. Подземные толчки магнитудой 4 и 7 ощущались в самом городе и окрестностях. Пострадали более 20 человек, двое госпитализированы, их состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Повреждены жилые дома, частично обрушилась опора высоковольтной линии. Без света остались несколько районов. Приостановлено движение поездов.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах от Неаполя. Не исключено, что сейсмическая активность в ближайшие часы сохранится.