Смертельно опасные пауки перебираются с юга в Центральную Россию

В Челябинской области женщина поступила в больницу с подозрением на укус каракурта. Эти пауки смертельно опасны для человека, их яд в 15-ть раз токсичнее, чем у гремучей змеи. Раньше они обитали только на юге России. Но глобальное потепление всё изменило - теперь эти грозные создания попадаются даже севернее Москвы.

Лидия возвращалась со своей дочерью с речки. Шли по дороге, по полю. Вдруг женщина почувствовала укол в руку. Увидела, сидящего паука. Лидия никогда их не боялась, поэтому просто скинула его. Но минут через пятнадцать, почувствовала себя плохо. Сердце выскакивало из груди. Слабость. Задыхалась.

Женщина вспоминает, что еле добралась до больницы. Сама не аллергик, но состояние после укуса паука ухудшалось с каждой минутой. Врачи только развели руками - сыворотки от яда каракурта у них нет и никогда не было. Суровый Челябинск со своим климатом до этого дня не привлекал подобных членистоногих. Но всё обошлось. Лечение подобрали правильное. В больнице Лидия была не одна с такими симптомами после укусов.

Хоть и не такой большой как птицеед или тарантул, но, пожалуй, главный страх арахнафобов. Яд каракурта для человека смертельно опасен. Обитающие в жарких степях южных регионов России, каракурты на своих паутинках, а также случайно, на автомобилях с грузами, отправились на север.

В принципе, эти пауки не агрессивные. На человека не охотятся, но собственную жизнь защищают как могут. Через полчаса после укуса накатывает сильнейшая боль. Начинается аритмия. Затем паралич и смерть. Обычно каракурты с желтыми или красными пятнами на спине. А полностью чёрные - это половозрелые самки, чей яд наиболее токсичен.

После спаривания обладательница длинных стройных ножек убивает самца, поэтому их относят к роду чёрных вдов. Впрочем, самцы каракуртов не глупы. Во время ухаживания стараются накормить даму сердца. И после оплодотворения, сытая и довольная самка может отпустить кавалера. Ей богу, почти, как у людей.

Оксана Сбитнева, заведующий отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Волгограда, врач-токсиколог: "Укус каракурта лёгкой степени никогда не бывает. Если это нижние конечно, то это ближе к средней степени тяжести. Если верхние конечности, область шеи, головы - то тогда это уже тяжёлая. Дети, которые поступают с укусами ядовитого паука первые сутки в основном проходят через реанимационное отделение".

Самое главное при укусе - если появилась боль, а её пациенты описывают как невыносимую, вызвать скорую помощь и сразу сказать медикам про нападение именно паука. По статистике, летальные исходы в основном у тех, кто решил к врачам не обращаться.

Татьяна Карпова, доцент кафедры "Садоводство и защита растений" Волгоградского аграрного университета, энтомолог: "Если вы заметили укус в течение 1-2 минут, можно применить довольно травматичный метод, но испытанный очень многими нашими энтомологами. Это прижечь место укуса, либо поднести горящую спичку, или поставить спичку к месту укуса и другой спичкой поджечь, или зажигалкой".

Ещё несколько лет назад теплолюбивые богомолы начали массовую миграцию в центральные и даже северные регионы России. На Дальний Восток из субтропических морей приплыла рыба фугу, способная своими зубами перекусить металлическую банку и чьё мясо смертельно для человека из-за находящего в нём нейротоксина. Теперь вот один из самых опасных пауков планеты расширяет ареал обитания. Дикая природа земли ведёт незримый бой с человеком.